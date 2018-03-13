Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вывод о «высокой вероятности» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был сделан на основании экспертного мнения.

По ее словам, аналитики военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне пришли к выводу, что Россия ранее производила нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь.

«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа, созданного в России», — сказала Мэй.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отравление Скрипаля беспределом.

4 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из городских торговых центров города из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом.

Позже выяснилось, что это были бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.