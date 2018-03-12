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Белый дом назвал отравление Скрипаля беспределом

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс осудила инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

По ее словам, США считают применение «настолько летального нервно-паралитического вещества против подданных Великобритании на британской территории беспределом». 

«Атака была безответственной, бездумной и дискриминационной. Мы решительно осуждаем это», — сказала Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

4 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из городских торговых центров города из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом.

Позже выяснилось, что это были бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. 

По утверждению британских СМИ, премьер-министр Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения».

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