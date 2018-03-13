Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с отравлением Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта вызывает большое беспокойство у стран-членов альянса.

«Соединенное Королевство — крайне важный партнер. Эта ситуация вызывает большое беспокойство у НАТО», — цитирует Столтенберга AFP.

Генсек также отметил, что представители организации ведут переговоры с британскими властями по данному вопросу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что вывод о «высокой вероятности» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был сделан на основании экспертного мнения. В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отравление Скрипаля беспределом.