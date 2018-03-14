Франция ждет окончательных выводов по «делу Скрипаля»

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что Париж ждет от Лондона окончательных выводов по «делу Скрипаля», прежде чем принимать какие-либо решения.

По его словам, сейчас «сложно давать реакцию» французского правительства на высылку российских дипломатов из Великобритании, так как кабмин должен обсудить решение властей Соединённого Королевства.

«Мы ожидаем окончательных выводов и того, чтобы все факты были доказаны, по этому делу, чтобы принимать решения о дальнейших действиях, как это практикуется в нашей дипломатии», — приводит слова Гриво «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, 14 марта британские власти объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».