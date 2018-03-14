СБ ООН проводит закрытое совещание перед заседанием по «делу Скрипаля»

Совет Безопасности ООН проводит закрытые консультации перед началом заседания по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщил журналистам источник в штаб-квартире всемирной организации, консультации займут 10–15 минут. На встречу направились дипломаты 15 стран, включая постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Заседание состоится по инициативе Великобритании. Ранее Лондон пригласил экспертов ОЗХО проанализировать расследование.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое.

По данным СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь на данный момент находятся в состоянии комы.