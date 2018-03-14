Матвиенко назвала действия Великобритании подлой провокацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на заявления британского премьер-министра Терезы Мэй. Спикер назвала действия Великобритании подлой и бессовестной провокацией в преддверии президентских выборов в РФ.

«Очевидно, что это подлая, бессовестная провокация с плохо составленным и прописанным сценарием якобы русского следа, но зато по дням выстроена антипрезидентская кампания, чтобы внушить мировому сообществу негативный образ России», — заявила Матвиенко журналистам.

Напомним, Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» королевства в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она дала одну неделю 23 российским дипломатам на сборы, после чего они будут высланы в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к отравлению экс-полковника и его дочери.