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Матвиенко назвала действия Великобритании подлой провокацией

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на заявления британского премьер-министра Терезы Мэй. Спикер назвала действия Великобритании подлой и бессовестной провокацией в преддверии президентских выборов в РФ.

«Очевидно, что это подлая, бессовестная провокация с плохо составленным и прописанным сценарием якобы русского следа, но зато по дням выстроена антипрезидентская кампания, чтобы внушить мировому сообществу негативный образ России», — заявила Матвиенко журналистам. 

Напомним, Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» королевства в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она дала одну неделю 23 российским дипломатам на сборы, после чего они будут высланы в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к отравлению экс-полковника и его дочери.

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