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Захарова ответила на фейковое сообщение Мэй о Лаврове

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила премьер-министру Терезе Мэй, которая якобы высказалась с критикой в адрес Сергея Лаврова, однако заявление оказалось фейковым.

Сообщается, что запись на ее странице в Facebook появилась через 16 минут после поста в Telegram-канале «Незыгарь», в котором сообщалось, что Мэй считает Сергея Лаврова недостойным своего поста.

Согласно видеотрансляции заседания британского парламента, похожее заявление сделал глава Лейбористской партии Джереми Корбин. В своем обращении он имел в виду не главу российского МИДа, а его британского коллегу Бориса Джонсона, сообщает РБК.

Позднее Мария Захарова дополнила свой пост в соцсети примечанием: «PS Было такое заявление Мэй или нет? ХайлиЛайклиМэй)».

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ отреагировала на слова британского премьера Терезы Мэй, которая негативно оценила деятельность главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон», — написала она в Facebook.

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