Китай выразил надежду на объективное расследование «дела Скрипаля»

Пекин рассчитывает на проведение объективного и независимого расследования по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также на то, что оно будет основано на фактах.

Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в покушении на Скрипаля.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое.

По данным СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь на данный момент находятся в состоянии комы.