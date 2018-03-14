Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Россия не задекларировала программу разработки нервно-паралитического вещества «Новичок», что является прямым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. С таким заявлением выступил и.о. представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

«Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция. Из всего этого мы можем сделать вывод, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как не задекларировала программу «Новичок», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он также указал, что производство подобного вещества является сложным процессом. Это говорит о том, что вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, не был добыт кустарным способом.

Как писал портал iz.ru, Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на экс-сотрудника ГРУ. Якобы он был отравлен веществом «Новичок», которое разработала российская военная разведка.

Ранее Лондон сообщил, что в ответ на покушение решил выслать из страны 23 российских дипломата, которые работают на разведку.