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Постпред РФ при ООН обвинил Лондон в истерии по «делу Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов, заявил постпред России Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Комментируя обвинения Великобритании в причастности России к инциденту в британском Солсбери, Небензя заявил, что Лондон «нагнетает истерику и действует нетранспарентно». По словам российского представителя при ООН, британские власти затягивают «дело Скрипаля», так как экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не убедят выводы Великобритании.

Как ранее писал портал iz.ru, члены Совета Безопасности ООН по инициативе Великобритании собрали заседание по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ.

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту.

Экс-сотрудник ГРУ, осужденный в России за госизмену, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил политическое убежище в Великобритании.

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