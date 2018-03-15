Небензя удивился познаниям постпреда США при ООН в области химии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по инциденту с отравлением экс-сотрудника ЦРУ Сергея Скрипаля отметил познания американского дипломата Никки Хейли в области химии.

Небензя на заседании привел мнения химиков, которые указывали на тот факт, что Великобритания могла располагать формулой вещества «Новичок», которым якобы был отравлен Скрипаль. Он также указал, что в настоящий момент происходит подмена презумпции невиновности на презумпцию вины.

«Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России. Мы знаем уже давно, что вам, чтобы установить виновных, не нужные никакие расследования», — приводит «РИА Новости» слова российского дипломата.

Постпред РФ при ООН также отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выдвигая обвинения в адрес Москвы, не привела каких-либо доказательств, заявив, что Россия «весьма вероятно» причастна к отравлению Скрипаля.

«Даже в этом вы превзошли своего верного союзника», — резюмировал Небензя, обращаясь к американскому дипломату.