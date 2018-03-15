Москва получила лишь отписки от Лондона на четыре ноты по делу Скрипаля

Россия направила Великобритании четыре ноты по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, надеясь «начать активный диалог с официальным Лондоном», однако получила на все запросы «ничего не значащие отписки». Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Великобритания отказалась от взаимодействия с Россией по выполнению своих обязательств как члена Конвенции о запрещении химического оружия и ОЗХО.

Захарова назвала «абсолютно сумасшедшими» обвинения Лондона в адрес Москвы, а действия Великобритании — «информационно-политическим шоу».

«Москва призывает Лондон предоставить все материалы по делу Скрипаля», — цитирует телеканал «Звезда» слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Ответные меры России находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время, подчеркнула Захарова.

Напомнив, что Великобритания никому не передавала материалы по делу Скрипаля, представитель МИД РФ выразила недоумение в связи с заявлением Вашингтона, выразившего «солидарность с оценками Лондона» по этому инциденту.

«Как можно солидаризироваться с тем, в чем ты вообще не разбираешься, потому что у тебя нет конкретных исходных данных? Это же фантастика», — заявила Захарова. Она добавила, что все рассуждают о происхождении материала, не понимая, о каком материале они говорят», — добавила она.

Накануне Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Россия намерена симметрично ответить на решение Великобритании.