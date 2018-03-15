МИД РФ: «дело Скрипаля» может иметь внутреннюю подоплеку в Великобритании

Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, может быть связана с внутренними процессами внутри Соединенного Королевства. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужна масштабная кампания для стимулирования своих внутренних национальных процессов. У меня даже нет сомнений, что и в случае с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй это также имеет внутреннюю подоплеку», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее британские СМИ сообщили, что расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля затронуло еще один город в Великобритании. Помимо Солсбери, мероприятия ведутся в британском городе Гиллингем.