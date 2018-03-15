Ждите ответа

Москва, как минимум, симметрично ответит на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Учитывая беспочвенность обвинений Лондона в причастности России к отравлению 4 марта в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, российская реакция может оказаться и более комплексной. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника в российских дипломатических кругах. Информацию подтвердили в Государственной думе (ГД) и Совете Федерации (СФ). Кроме того, собеседник в британских дипломатических кругах заверил: сообщения в прессе о «возможном полном разрыве двусторонних отношений» – обычная спекуляция.

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке из страны российских дипломатов, отказе от контактов на высоком уровне, возможном аресте госактивов РФ и, по сути, призвала к бойкоту чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России. Отравление Сергея Скрипаля она назвала «незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства». Тереза Мэй обещала принять поправки в национальный закон о санкциях по аналогии с действующем в США "актом Магнитского". Кроме того, по ее словам, российских граждан, приезжающих в Великобританию, будут ждать усиленные проверки. Не исключено, что в ближайшие дни список санкций против нашей страны пополнится новыми идеями: вчера Лондон инициировал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля.

Ответ в процессе

Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал действия британских властей враждебным актом, "абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным". Между тем в Москве уже приступили к разработке ответа британским "партнерам". Как пояснили «Известиям» два источника в дипломатических кругах РФ, «предложения об ответных мерах против Лондона скоро окажутся на столе у президента России».

- Часть британских дипломатов будет выслана из России. Кроме того, прорабатывается и более комплексный вариант ответа, - уточнил один из собеседников.

По его словам, в отношении британцев может быть реализован «американский сценарий, то есть число дипломатов из Великобритании, которых попросят покинуть Россию, может оказаться гораздо больше, чем 23».

В Госдуме и Совете Федерации «Известия» также заверили, что британская дипмиссия в РФ вскоре заметно поредеет.

- Ответ России будет равноценным, а может, и жестче. Ведь это - обвинения на пустом месте, без доказательств. Россия вышлет британских дипломатов, поскольку нельзя такие вещи спускать, - сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, Москва в ближайшее время «по линии МИД и других госструктур» даст свой ответ Лондону.

До разрыва дипотношений, о чем в среду периодически сообщали западные СМИ, дело вряд ли дойдет - подобные "вбросы" собеседники единогласно назвали спекуляцией. «О радикальном разрыве речь не идет», подтвердил и источник «Известий» в британских дипломатических кругах. Он уточнил, что понижено будет политическое сотрудничество двух стран, однако культурные и гуманитарные контакты должны остаться без изменений.

- Разрыв дипломатических отношений - слишком крайняя форма реагирования на ситуацию, - заявил и депутат Дмитрий Новиков.

"Туманный" Альбион

Главный вопрос, который возникает в связи с решением Великобритании - почему Тереза Мэй так спешила с громкими заявлениями. Ведь доказательств о причастности России к отравлению шпиона Скрипаля общественности так и не предоставили. Туманный Альбион не только не провел полноценного расследования обстоятельств инцидента, но даже выдвинул ультиматум России, потребовав объяснений в течение 24 часов. Москва, естественно, подобные действия сочла неприемлемыми.

- Упал не только британский профессионализм - Великобритания перешла на базарную ругань. Профессионализм – это когда вы предоставляете факты, если вы кого-то обвиняете. Если идет суд, а фактов нет, судья имеет право наказать за распространение лжи. Они не только не предоставили доказательств, но и пытаются угрожать. Политика ультиматумов в отношении России бесперспективна. Во-первых, это кампания по вмешательству во внутренние дела нашей страны перед выборами и даже попытка их сорвать. Во-вторых, это попытка отвлечь массы от внутриполитических проблем, связанных с Brexit и экономикой. США уже поняли, что ультиматумы не работают даже в отношении КНДР, а это – Россия, - заявил «Известиям» экс-заместитель генсекретаря ООН, бывший замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

В том, что британский демарш произошел за несколько дней до выборов президента России не случайно, уверены и другие российские политики. Так, Дмитрий Новиков подчеркнул в беседе с «Известиям»: эти шаги были сделаны в преддверии выборов "в попытке добиться наибольшей болезненности этих мероприятий".

- Это огромный политический скандал. Учитывая, как быстро все произошло, это было срежиссировано британскими спецслужбами. Ситуация давно назревала и была организована к президентским выборам, чтобы бросить тень на нашу страну и сделать острые заявления по отношению к Москве. Это - провокация чистой воды. Для правового государства, каким Великобритания себя называет, такие действия - абсолютно негодные методы, - сказал «Известиям» Владимир Джабаров.

Мнения, что шаги Лондона – это вмешательство во внутренние дела России и попытка повлиять на выборы президента, придерживается и эксперт по международной безопасности Владимир Евсеев. По его словам, учитывая все факты, включая вынужденные ответные российские миры, кризис в отношениях с Великобританией только обострится.

Модальная поддержка

Солидарность с Великобританией по "делу Скрипаля" тут же стали выражать политики из других стран Запада. Президент США Дональд Трамп заявил, что за отравлением шпиона, «вероятно, стоит Россия». Однако в свойственной ему манере добавил, что сначала нужно ознакомиться с фактами, а тогда можно осуждать «кого бы то ни было». Председатель Европейского совета Дональд Туск также поддержал Терезу Мэй «в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия». Он заверил, что готов включить обсуждение дела Скрипаля в повестку саммита ЕС на следующей неделе.

Четырежды «новоиспеченная» канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Берлин «очень серьезно» воспринимает выводы британцев, и пообещала представить общую позицию Евросоюза по этой проблеме. При этом опытный немецкий политик добавила, что переговоры с Москвой необходимо продолжать, а разрывать с ней все контакты нельзя. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил введение конкретных мер в ответ на использование Россией запрещенных веществ, но вспомнил при этом почему-то инцидент с применением химического оружия в Сирии.

Выражая солидарность с Лондоном, представители большинства западных стран добавляли слово «вероятно», говорили о важности предоставления доказательств и указывали на необходимость продолжать диалог с Москвой.

Хотя премьер Британии и заверила, что якобы договорилась «о координации действий с США, Германией и Францией», эти державы вряд ли решатся сейчас на масштабное обострение отношений с Россией, подчеркнул в беседе с «Известиями» исполнительный секретарь Трианонского диалога, экс-посол РФ во Франции Александр Орлов. Президент Франции Эммануэль Макрон должен в конце мая приехать в Россию и, скорее всего, не пойдет на сворачивание контактов с Москвой на высоком уровне, отметил он.

- Он самостоятельная фигура, и не пойдет слепо по тому пути, к которому его толкают Дональд Трамп и Тереза Мэй. Наоборот, нынешняя ситуация дает Европе - и Франции в первую очередь - шанс заявить о себе и своих интересах и сказать Лондону: "Вы взрываете все мосты с Россией, мы считаем это ошибкой", - сказал Александр Орлов «Известиям».

Кстати, 15 марта французский лидер по-прежнему собирается приехать на книжную выставку в Париже, где Россия объявлена главным гостем, для встречи с российскими писателями, что косвенно подтверждает: Париж не готов идти в антироссийском англосаксонском фарватере.

Между тем в 22:25 по московскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, созванное по инициативе Соединенного Королевства. По итогам обсуждения постпред РФ при ООН Василий Небензя заверил, что Москва готова провести совместное расследование с Великобританией, а ультиматумы Лондона считает "ничтожными". Тем не менее, тот факт, что отравление Сергея Скрипаля Британия вынесла на уровень главной международной организации, говорит, как минимум, о намерении придать еще большей масштаб политической конфронтации с Россией.