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Посольство РФ указало на последствия решения Лондона выслать 23 дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Решение Лондона о выдворении 23 российских дипломатов из страны негативно скажется на процедуре выдачи виз британским гражданам, сообщили в среду в посольстве РФ в Великобритании.

«Враждебное решение британских властей выслать 23 российских дипломата скажется негативно на работе консульского отдела посольства. Сократятся возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан», — приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Как ранее писал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов. Они должны покинуть Соединенное Королевство в течение недели.

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