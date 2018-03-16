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Посол России назвал истинные причины агрессии Британии против РФ

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Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/Jonathan Brady
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что правительство Великобритании использует агрессию против Москвы для отвлечения внимания граждан от проблем вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

«Британцы после того как выйдут из ЕС, по существу, теряют рычаги своего политического влияния, и значение страны объективно будет падать», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее власти Соединенного Королевства обвинили Москву в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического газа, который якобы был привезен из России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Москву и сообщила о высылке более 20 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства «отойти и заткнуться».

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