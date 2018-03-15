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Министр обороны Великобритании предложил России заткнуться

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер на высылку дипломатов, предложив России отойти и заткнуться.

Соответствующее заявление он сделал в Бристоле, трансляцию выступления вели местные телеканалы.

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Уильямсон назвал происшествие в Солсбери «жестоким и возмутительным актом России» и заявил, что Лондон ожидает реакции Москвы.

14 марта в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить симметрично.

Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

В Кремле заявили, что Москву не имеет отношения к покушению.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время, по данным СМИ, они находятся в больнице в состоянии комы.

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