Макрон анонсировал скорое принятие мер к России по «делу Скрипаля»

В ближайшие дни Париж объявит о мерах в отношении России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

«В ближайшие дни я объявлю, какие меры мы намерены принять», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон агентству Reuters.

По оценке французского лидера, «всё заставляет думать, что ответственность действительно лежит на России», цитирует британских коллег агентство «РИА Новости».

Напомним,14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон высылает российских дипломатов с территории Соединенного Королевства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

Как писал iz.ru, 15 марта Елисейский дворец официально сообщил, что Франция солидарна с позицией Великобритании.