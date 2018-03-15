В Кремле назвали безответственной позицию Лондона по «делу Скрипаля»

В Кремле назвали безответственной позицию британской стороны по «делу Скрипаля».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавнее решение Лондона о высылке сотрудников дипучреждений и заявления властей Великобритании не только сказываются на дипломатических отношениях, но и противоречат нормам международного права.

«Обвинения ничем не подкреплены, более того, обвинения стали звучать даже до того, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, Лондон не заинтересован в проведении реального расследования и поиска тех, кто стоял за покушением на экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь.

«Конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо доводить свою позицию до международного общественного мнения», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона не имеет никакого отношения к инциденту в британском Солсбери, где была совершена попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ.

Как сообщал портал iz.ru, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон высылает российских дипломатов с территории Соединенного Королевства.

Поводом послужила история с попыткой покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь, в причастности к которой британские власти обвинили Москву. При этом никаких доказательств представлено не было.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Лондона.