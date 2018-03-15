Прямой эфир
Сюжет:

Британия заблокировала российский проект заявления СБ ООН

0
Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания заблокировала предложенный российской стороной проект заявления СБ ООН по инциденту с покушением на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом в четверг заявил представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сказал российский представитель.

Стржижовский добавил, что поправки, внесенные британской стороной, исказили смысл предложенного документа. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, в среду постпред России при ООН Василий Небензя представил российскую версию заявления Совет Безопасности ООН для прессы по инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия предложила проект заявления СБ ООН по «делу Скрипаля»
Использованный для отравления Скрипаля химикат мог быть произведен в Британии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017