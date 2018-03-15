Британия заблокировала российский проект заявления СБ ООН

Великобритания заблокировала предложенный российской стороной проект заявления СБ ООН по инциденту с покушением на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом в четверг заявил представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сказал российский представитель.

Стржижовский добавил, что поправки, внесенные британской стороной, исказили смысл предложенного документа.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в среду постпред России при ООН Василий Небензя представил российскую версию заявления Совет Безопасности ООН для прессы по инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля.