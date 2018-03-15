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Чижов рассказал о возможных санкциях со стороны Лондона в условиях Brexit

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал о возможных санкциях против РФ со стороны Лондона в условиях, когда процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС еще не завершен.

«Любые действия экономического характера, которые могут предприниматься британской стороной, они в период Brexit могут быть только в рамках общей позиции Европейского союза», — пояснил дипломат.

Комментируя обвинения Лондона в адрес России по «делу Скрипаля», Чижов отметил, что ЕС пока не выступал с официальной реакцией по этой теме.

«Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что по крайней мере у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции», — заявил постпред.

Он отметил, что Великобритания сейчас находится в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия.

В соответствии с документом Лондон обязан был предоставить образцы вещества, которое якобы применялось при покушении на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солбери.

«Соответственно, российская сторона ответила бы на эти подозрения в течение 10 суток. Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает», — заявил Чижов телеканалу Euronews.

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что британские власти не стремятся привлечь Москву к расследованию инцидента.

Как сообщал портал iz.ru, 14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила, что Лондон высылает из Великобритании более 20 российских дипломатов. Поводом послужило «дело Скрипаля».

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