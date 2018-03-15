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Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Москва как минимум симметрично ответит на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника в российских дипломатических кругах.

«Часть британских дипломатов будет выслана из России. Кроме того, прорабатывается и более комплексный вариант ответа», — уточнил один из собеседников. По его словам, в отношении британцев может быть реализован «американский сценарий, то есть число дипломатов из Великобритании, которых попросят покинуть Россию, может оказаться гораздо больше, чем 23».

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что «ответ России будет равноценным, а может и жестче». При этом, по словам первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, до разрыва дипотношений дело вряд ли дойдет.

Подробнее — в материале «Известий»:

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