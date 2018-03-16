Лавров назвал заявление главы минобороны Британии попыткой войти в историю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел хамское заявление главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес РФ попыткой войти в историю.

«Может, образования не хватает, я не знаю», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что отказ Лондона сотрудничать с Москвой по «делу Скрипаля» является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химоружия, в рамках которой Соединенное Королевство должно «напрямую обратиться к тому государству, с территории которого могло быть завезено вещество».

Лавров также подтвердил планы России выслать с территории страны британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона, передает ТАСС.

15 марта Уильямсон заявил, что отравление Скрипаля, за которым якобы стоит Москва, является «возмутительным актом» и «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и дочери. Их обнаружили в тяжелом состоянии в британском Солсбери 4 марта.

Позднее британские она объявили о высылке из страны более 20 российских дипломатов.

Москва свою причастность отвергла и пообещала зеркально ответить на решение Лондона.