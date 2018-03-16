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МИД: Действия США и Британии по «делу Скрипаля» обречены на провал

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Действия США, Великобритании и союзников этих стран, выступающих против России в рамках дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обречены на провал, заявил замглавы России МИД Сергей Рябков.

«Я уверен, что в ближайшие дни мы станем свидетелями еще более широкой координации в кругу США, Великобритании и их единомышленников на эту тему… Но подобного рода приемы обречены на провал. Ведь вопрос не в том, сколько децибел тратится на эту мегафонную дипломатию и кто в ней участвует», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

По словам дипломата, Россия видит в шагах США, Великобритании и других «примкнувших к ним стран» отказ от нормального диалога и работы в тех правовых рамках, которые заданы международными документами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. Предъявив обвинения, Великобритания отказалась предоставить Москве доступ к материалам дела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию британской стороны «неприемлимой».

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