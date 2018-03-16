СМИ сообщили новые подробности по «делу Скрипаля»

Нервно-паралитическое вещество, которым якобы был отравлен бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери Юлии. Им могла быть пропитана косметика или предмет одежды.

Следователи предполагают, что кто-то проник в её московскую квартиру и подложил туда яд, а сам багаж должен был быть вскрыт уже в доме ее отца в британском Солсбери, пишет газета The Telegraph.

Издание отмечает, что спецслужб, расследующие это дело, отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Соединенного Королевства с отравляющим веществом.

Бывший сотрудник ГРУ и его дочь были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон утверждает, что в их отношении применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России.

В причастности к покушению на Скрипаля власти Великобритании обвинили Москву. При этом каких-либо доказательств они не предоставляют. Позднее Соединенное Королевство объявило о высылке из страны более 20 российских дипломатов.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к инциденту в Солсбери, требуя подключить её к расследованию, как того требуют международные нормы. В МИД России также пообещали принять зеркальные меры в отношении британских дипломатов.