Экс-глава ГРУ: российская разведка не занимается гнусными глупостями

Российская разведывательная структура никогда не занималась такими «гнусными глупостями», как отравление экс-полковника Сергея Скрипаля. Об этом заявил бывший руководитель ГРУ генерал-полковник Федор Ладыгин.

Экс-глава Главного разведывательного управления отметил, что Скрипаль не представлял интереса для разведки в России.

«Да и российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — добавил Ладыгин в интервью газете «Красная Звезда».

Как ранее писал портал iz.ru, бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском Солсбери 4 марта. Великобритания и Соединенные Штаты обвинили Россию в причастности к произошедшему.