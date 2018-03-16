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Экс-глава ГРУ: российская разведка не занимается гнусными глупостями

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Фото: youtube.com
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Российская разведывательная структура никогда не занималась такими «гнусными глупостями», как отравление экс-полковника Сергея Скрипаля. Об этом заявил бывший руководитель ГРУ генерал-полковник Федор Ладыгин.

Экс-глава Главного разведывательного управления отметил, что Скрипаль не представлял интереса для разведки в России.

«Да и российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — добавил Ладыгин в интервью газете «Красная Звезда». 

Как ранее писал портал iz.ru, бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском Солсбери 4 марта. Великобритания и Соединенные Штаты обвинили Россию в причастности к произошедшему.

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