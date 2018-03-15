В Минобороны указали на «интеллектуальную импотенцию» главы МО Британии

Заявление главы оборонного ведомства Гэвина Уильямсона в адрес России свидетельствуют о его «интеллектуальной импотенции», указал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер на высылку дипломатов из Великобритании. Он заявил, что отравление Скрипаля, за которым якобы стоит Москва, является «жестким и возмутительным актом» и «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».

Конашенков назвал подобное заявление «риторикой базарной хабалки», свидетельствующей о «интеллектуальной импотенции» Уильямсона. Представитель Минобороны указал на ничтожность обвинений и самих «обвинителей».

Он напомнил, что Великобритания стоит за созданием контор по производству фейковых сенсаций, в том числе «Обсерватория прав человека в Сирии» и организации «Белые каски», передает РИА «Новости».

Что же касается «хамских выражений», то они обусловлены отсутствием результатов служебной деятельности британского оборонного ведомства, резюмировал Конашенков.

Как писал портал iz.ru, Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он якобы был отравлен веществом под названием «Новичок», разработанным российской военной разведкой. К обвинениям Лондона, который пока не привел каких-либо доказательств, присоединились многие западные государства.