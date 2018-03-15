Прямой эфир
Сюжет:

Косачев увидел в «деле Скрипаля» подготовку к военному удару по РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинения России по «делу Скрипаля» призваны подготовить общественное мнение к применению Западом военной силы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной», — написал сенатор в  Facebook.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Их обнаружили в тяжелом состоянии в британском Солсбери 4 марта.

Ждите ответа
Москва приступила к подготовке ответных мер на скандальные решения британского правительства

Лондон назвал инцидент нападением на страну. В качестве ответной меры британские власти объявили выслали из страны российских дипломатов. Москва опровергла своб причастность и пообещала зеркально ответить на решение Лондона.

Великобритания, Германия, Франция и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Соединенного Королевства. В совместном заявлении страны обвинили Москву.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой мер в ответ на высылку дипломатов, предложив России «отойти и заткнуться». 

На своей странице в социальной сети Facebook представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала грубое высказывание главы британского министерства обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил с Совбезом отношения с Британией на фоне «дела Скрипаля»
НАТО: Лондон не просил о запуске статьи об обороне из-за «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017