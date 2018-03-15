Косачев увидел в «деле Скрипаля» подготовку к военному удару по РФ

Обвинения России по «делу Скрипаля» призваны подготовить общественное мнение к применению Западом военной силы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной», — написал сенатор в Facebook.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Их обнаружили в тяжелом состоянии в британском Солсбери 4 марта.

Лондон назвал инцидент нападением на страну. В качестве ответной меры британские власти объявили выслали из страны российских дипломатов. Москва опровергла своб причастность и пообещала зеркально ответить на решение Лондона.

Великобритания, Германия, Франция и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Соединенного Королевства. В совместном заявлении страны обвинили Москву.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой мер в ответ на высылку дипломатов, предложив России «отойти и заткнуться».

На своей странице в социальной сети Facebook представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала грубое высказывание главы британского министерства обороны.