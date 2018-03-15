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Путин обсудил с Совбезом отношения с Британией на фоне «дела Скрипаля»

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России отношения с Великобританией на фоне обвинения в адрес Москвы о причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Обсуждение возникшей в российско-британских отношениях ситуации прошло в контексте международных дел. Песков отметил, что чиновники высказали сильную обеспокоенность провокационной позицией Британии, которая опирается на деструктивные решения, цитирует пресс-секретаря «Газета.ру».

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В связи с «делом Скрипаля» 14 марта Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на действия Британии симметрично, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Москва заявила, что непричастна к инциденту в Солсбери, и пообещала зеркально ответить на решение Лондона.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой мер в ответ на высылку дипломатов, предложив России «отойти и заткнуться». 

На своей странице в социальной сети Facebook представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала грубое высказывание главы британского министерства обороны.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

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