МИД: Лондон не хочет действовать официальными методами в «деле Скрипаля»

Великобритания сознательно отказывается действовать согласно процедуре, установленной Конвенцией ООН о химическом оружии в рамках расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, так как Соединенное Королевство не имеет для этого формального повода. Об этом в интервью японским и вьетнамским СМИ заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По конвенции, сторона, которая хочет разобраться в чем-то происшедшем на ее территории, обязана сделать это официально, письменно. Я не сомневаюсь, что наши британские коллеги всё прекрасно знают, там сидят умные люди», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Великобритания категорически отказывается от оформления официального запроса и буквально сознательно «идет на раздувание антироссийской риторики в публичном пространстве вплоть до истерики».

«Это говорит о том, что они прекрасно понимают, что у них отсутствует формальный повод для того, чтобы идти юридическим путем», — добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Лондон пытается связать расследование отравления экс-полковника ГРУ с политической риторикой, направленной на русофобию в надежде, что страны Запада «построится с Великобританией в одну шеренгу».

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. По мнению Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. При этом Великобритания отказалась предоставить Москве доступ к материалам дела.

Накануне в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит зеркально на действия Лондона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию британской стороны по «делу Скрипаля» «безответственной».

Бывший полковник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.