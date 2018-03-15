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НАТО: Лондон не просил о запуске статьи об обороне из-за «дела Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Лондон не запрашивал Североатлантический совет о запуске 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на инцидент в Солсбери, где произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, такое решение является национальным делом каждой страны альянса.

«Мы знаем, что это вещество производилось в РФ, поэтому доверяем тем оценкам, которые сделаны в Великобритании. У нас нет оснований для сомнений», — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

В ходе выступления Столтенберг подчеркнул, что НАТО выступает за диалог с Россией и не желает быть втянутым в гонку вооружений. Столтенберг отметил, что в такой гонке «не может быть победителей».

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этой каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до «применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона». Данная статья применялась в истории единожды — после терактов в США 11 сентября 2001 года.

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