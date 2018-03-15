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Генсек НАТО высказался за диалог с РФ и против гонки вооружений

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генсек НАТО определил приоритеты альянса в отношениях с Россией.

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«Мы не хотим новой холодной войны и не хотим быть втянутыми в новую гонку вооружений», — заявил Йенс Столтенберг.

По его словам, в такой гонке «не может быть победителей».

В этой связи он положительно оценил исполнение договора о сокращении наступательных вооружений, а также пообещал «выступать за выполнение договора о ракетах средней и малой дальности».

«Мы также будем продолжать стремиться к предметному политическому диалогу с Россией», — заверил генсек.

Вместе с тем альянс готов «защищать союзников от любых угроз», цитирует «Интерфакс».

Ранее Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его мнению, Москва рискует развязать новую ядерную гонку в Европе.

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