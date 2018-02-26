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МИД РФ посоветовал НАТО воздержаться от обвинений в нарушении ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская сторона советует НАТО воздержаться от безосновательных обвинений в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до тех пор, пока альянс не даст оценку действиям США по договору.

Как заявили «РИА Новости» в департаменте информации и печати МИДа, высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, призывающие Россию соблюдать договор «транспарентным и проверяемым» образом, «по сути воспроизводят антироссийскую риторику США».

«Если руководство альянса решило в свою очередь начать выдвигать к нам претензии, аналогичные американским, то логично было бы ожидать, что Брюссель подкрепит их хоть какими-то доказательствами. Вашингтону, как мы неоднократно подчеркивали, сделать это так и не удалось», — подчеркнули в российском департаменте.

Ранее портал iz.ru писал, что Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

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