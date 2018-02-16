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Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

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Фото: ТАСС
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Столтенберг уверен, что необходимо защитить договор и призвать Россию к ответу за его нарушение, так как РФ создает и испытывает ракеты средней дальности наземного базирования. Также генсек отметил, что использовал в своей речи формулировки США, потому что именно Соединенные Штаты, а не НАТО являются участником договора, сообщает «Москва 24».

«К сожалению, ядерная угроза снова находится на повестке дня. И было бы безответственно ее игнорировать. Ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД», — заявил генеральный секретарь.

Ранее портал iz.ru сообщал, что генерал Лори Робинсон, возглавляющая Северное командование ВС США, выразила беспокойство в связи с новыми российскими крылатыми ракетами средней дальности, которые способны поражать цели на большем расстоянии по сравнению с прежними версиями.

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