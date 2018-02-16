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Генсек НАТО рассказал о трудностях диалога с Россией

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на непростые отношения с Россией, альянсу необходимо поддерживать диалог с Москвой.

«Россия — наш сосед <...> мы будем стремиться к лучшим отношениям с Россией», — сказал политик во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг напомнил, что после двухлетнего перерыва в работе Совета Россия–НАТО стороны встречались уже шесть раз.

И хотя эти переговоры не могут решить все проблемы между альянсом и Россией, они, считает генсек НАТО, позволяют уделять внимание таким проблемам, как ситуация на Украине, в Афганистане, сокращение рисков и оборонное строительство.

Столтенберг также назвал большим достижением то, что Россия и США подтвердили выполнение обязательств по договору СНВ-3.

При этом он упомянул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который Россия якобы нарушает тем, что разрабатывает и тестирует ракеты средней дальности наземного базирования.

Политик добавил, что данные формулировки и риторика принадлежат США, а не НАТО, так как именно американцы являются участником этого договора.

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