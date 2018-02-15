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Слуцкий: РФ не будет отчитываться перед НАТО о размещении вооружения

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия не будет отчитываться перед НАТО о размещении вооружения на своей территории. Так размещение РФ ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы за продолжение диалога, но размещение тех или иных видов вооружения на своей территории в целях обороны и безопасности государства — это суверенное право России. Мы не должны и не обязаны ни перед кем отчитываться», — приводит слова Слуцкого «Интерфакс».

Ранее с аналогичной позиций выступил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружение на своей территории где угодно.

В 2018 года Минобороны РФ заявило, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М». Отмечалось, что в 2018 году их получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске.

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