Пентагон прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

Министерство обороны США считает размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» дестабилизирующим шагом.

Об этом заявил в пятницу, 9 февраля, официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

«Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление… шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников США по НАТО», — цитирует его ТАСС.

6 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что это размещение — внутреннее дело России.

Тогда же председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ракетные комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области, являются не только ответом на расширение НАТО, но и фактором укрепления обороноспособности России.