Бондарев объяснил размещение «Искандеров» защитой от НАТО

Ракетные комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области, являются не только ответом на расширение НАТО, но и фактором укрепления обороноспособности России, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, что присутствие натовских войск и объектов на территории Польши, Румынии и других стран центральной и восточной Европы относится к числу факторов, требующих усиления безопасности российских границ. При этом чиновник пояснил, что «Искандеры» являются оружием оборонительным, а не наступательным.

«В любом случае отчитываться об этих действиях перед западными странами мы не обязаны. Это личные, суверенные дела России», — приводит его слова «Интерфакс».

Сенатор подчеркнул, что говорить о планах по наращиванию группировки «на территории анклава» лучше с Минобороны.

Тем временем размещением «Искандеров» обеспокоен Европарламент. По его словам, Россия «милитаризировала» Калининградскую область, превратив ее в регион «для запугивания стран Балтии».