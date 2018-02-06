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Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о размещении ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области.

«Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее и тому подобное на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории», — сказал журналистам Песков.

За подробной информацией по этому вопросу представитель Кремля рекомендовал обратиться в Госдуму. Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области «Искандер». Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что под Калининградом действительно развернуты ракетные комплексы.

В начале текущего года Минобороны РФ заявило, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М». Отмечалось, что в 2018 году их получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске.

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