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В Госдуме подтвердили размещение комплексов «Искандер» под Калининградом

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о том, что Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — Ред.) по первоочередному уничтожению», — цитирует Шаманов «РИА Новости».

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер».

В конце января Минобороны РФ заявило, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М». Отмечалось, что в 2018 году их получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске.

Портал iz.ru писал о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что 2017 год стал для России прорывным в деле создания и применения высокоточного оружия. Он отметил, что точные удары «Калибров», Х-101 и «Искандеров» позволили уничтожить наиболее важные объекты ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии.

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