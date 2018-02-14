НАТО призывает РФ к прозрачности размещения «Искандеров» под Калининградом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию действовать прозрачнее в вопросах размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
«Россия много лет назад заявляла, что намерена разместить «Искандеры» в Калининграде... Всё, что нам известно, что Россия заявляла об этом и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде… Я призываю Россию быть прозрачнее. И это одна из причин, почему мы считаем, что Совет России и НАТО очень полезен», — приводит слова Столтенберга «Интерфакс».
Он подчеркнул, что в рамках этого совета стороны обмениваются не только данными о военных учениях, но и о дислокации войск.
Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Позже эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения на своей территории где угодно.