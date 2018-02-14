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НАТО призывает РФ к прозрачности размещения «Искандеров» под Калининградом

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию действовать прозрачнее в вопросах размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«Россия много лет назад заявляла, что намерена разместить «Искандеры» в Калининграде... Всё, что нам известно, что Россия заявляла об этом и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде… Я призываю Россию быть прозрачнее. И это одна из причин, почему мы считаем, что Совет России и НАТО очень полезен», — приводит слова Столтенберга «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в рамках этого совета стороны обмениваются не только данными о военных учениях, но и о дислокации войск.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Позже эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения на своей территории где угодно.

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