США и Канада изучат новые возможности России в воздухе

Россия представляет угрозу для США и Канады в воздушном пространстве, новые российские возможности будут изучены, чтобы отразить возможную угрозу, заявил глава Северного командования США генерал Лори Робинсон на слушаниях в сенате.

«С Канадой мы занимаемся наблюдением и анализом, что происходит на северных рубежах Канады и на Аляске (в случае США)», — приводится заявление Робинсона, который отметил, что намерения России до конца не ясны.

В письме конгрессу генерал отметил, что с 2014 года Россия снизила активность на североамериканских рубежах, однако Москва продолжает совершенствовать силы и средства российского Военно-воздушного флота, что угрожает Канаде и США.

По его словам, Россия является единственной угрозой, с которой должны считаться как США, так и Канада, так как у Москвы имеются комплексы доставки вооружения, которое способно поражать цели на территории США и Канады.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружение на своей территории где угодно.