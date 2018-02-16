Прямой эфир

США и Канада изучат новые возможности России в воздухе

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия представляет угрозу для США и Канады в воздушном пространстве, новые российские возможности будут изучены, чтобы отразить возможную угрозу, заявил глава Северного командования США генерал Лори Робинсон на слушаниях в сенате.

«С Канадой мы занимаемся наблюдением и анализом, что происходит на северных рубежах Канады и на Аляске (в случае США)», — приводится заявление Робинсона, который отметил, что намерения России до конца не ясны.

В письме конгрессу генерал отметил, что с 2014 года Россия снизила активность на североамериканских рубежах, однако Москва продолжает совершенствовать силы и средства российского Военно-воздушного флота, что угрожает Канаде и США.

По его словам, Россия является единственной угрозой, с которой должны считаться как США, так и Канада, так как у Москвы имеются комплексы доставки вооружения, которое способно поражать цели на территории США и Канады.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружение на своей территории где угодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Слуцкий: РФ не будет отчитываться перед НАТО о размещении вооружения
В Госдуме ответили на замечание НАТО про «Искандеры»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017