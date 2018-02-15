В Госдуме ответили на замечание НАТО про «Искандеры»

Россия не обязана направлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер», заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

«При этом наше право [решать], где располагать [«Искандеры»], в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», — приводит «РИА Новости» слова Швыткина.

Он заявил, что действия России, в отличие от действий США, не противоречат международному праву, в то время как Вашингтон действует согласно двойным стандартам, когда говорит одно, а делает совсем другое.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию действовать прозрачнее в вопросах размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.