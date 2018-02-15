Прямой эфир

В Госдуме ответили на замечание НАТО про «Искандеры»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не обязана направлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер», заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

«При этом наше право [решать], где располагать [«Искандеры»], в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», — приводит «РИА Новости» слова Швыткина.

Он заявил, что действия России, в отличие от действий США, не противоречат международному праву, в то время как Вашингтон действует согласно двойным стандартам, когда говорит одно, а делает совсем другое.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию действовать прозрачнее в вопросах размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столтенберг объявил о встрече с Лавровым в конце недели
НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017