НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций

Североатлантический альянс принял решение о создании командования по Атлантике, вспомогательного командования по логистике в Европе и центра управления кибероперациями. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран — участниц альянса.

«Мы создадим новое объединенное командование по Атлантике, чтобы помочь защитить морские линии коммуникации между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности», — приводит слова Столтенберга «РИА Новости».

Как отметил генсек альянса, центр киберопераций разместится в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Европе. Он добавил, что в ближайшее время НАТО определит некоторые дополнительные наземные компоненты командования в Европе для улучшения координации.

Ранее Столтенберг призвал Россию к прозрачности размещения ракетных комплексов «Искандеры» под Калининградом.