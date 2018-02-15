Столтенберг объявил о встрече с Лавровым в конце недели

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в конце недели планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время проведения 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«В конце этой недели в Мюнхене я собираюсь встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — приводит «РИА Новости» заявление Столтенберга со ссылкой на газету РБК.

Генсек НАТО отметил также, что лучше иметь контакты и обменяться точками зрения, чем не иметь контактов вообще. Столтенберг назвал важным поиск вопросов, в которых точки зрения сторон будут совпадать, и именно поэтому он считает полезной как работу Совета Россия – НАТО, так и встречу с Лавровым.