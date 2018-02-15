Пентагон обеспокоен новыми крылатыми ракетами России

Беспокойство в связи с новыми российскими крылатыми ракетами, которые способны совершать полеты на более дальние расстояния по сравнению с прежними версиями, высказала генерал Лори Робинсон, возглавляющая Северное командование ВС США.

Выступая на слушаниях сенатского комитета, Робинсон заявила, что новые ракеты способны поражать цели с гораздо больших расстояний, а также отметила, что такого в Пентагоне еще не видели. В связи с российской разработкой генерал считает, что США необходимо увеличить расходы на совершенствование противоракетной обороны и создание новых радаров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в США рассказали о беспилотном судне «Морской охотник», которое способно отслеживать бесшумные подводные лодки Китая и России.