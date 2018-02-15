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Рябков назвал заявление США о санкциях попыткой влияния на выборы в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявление США о разработке нового пакета антироссийских санкций является попыткой повлиять на настроение общества и деловых кругов в преддверии выборов президента России. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американцы — и администрация, и конгресс — целенаправленно пытаются оказать влияние на настроения в российском обществе, в российских бизнес-кругах в преддверии выборов», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

Рябков указал, что политика администрации Трампа несете в себе элемент запугивания представителей бизнеса. Вашингтон пытается вселить в них чувство неопределенности и опасения «наказания» со стороны США за сотрудничество с российскими партнерами.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в случае введения санкций последуют ответные меры. В частности, Москва будет «двигаться в направлении дальнейшего уменьшения зависимости от американских систем, действующих в сфере банковско-финансовых операций».

Как писал портал iz.ru, ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что американские власти готовят новый пакет санкций, затрагивающий российских бизнесменов и представителей руководства страны. 

В свою очередь, госдепартамент прорабатывает ограничения, которые коснутся оборонно-промышленный комплекс и спецслужбы России.

Мнучин также отметил, что докладывал о решении ведомства президенту США Дональду Трампу, и он «приветствовал новые санкций». «И я уверяю вас, санкции против России будут», — резюмировал глава американского минфина.

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