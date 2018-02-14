Трамп одобрил введение санкций против фигурантов «кремлевского доклада»

Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение минфина США ввести в ближайшее время санкции против фигурантов «кремлевского доклада». Об этом сообщил глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате США по бюджету.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против РФ. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется», — приводит слова Мнучина «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в конце января текущего года минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

При этом посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в «кремлевский список» не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.