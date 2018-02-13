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В Госдепе назвали условие отмены антироссийских санкций

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Фото: commons.wikimedia.org
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Администрация США абсолютно готова к отмене санкций против РФ. Это может быть сделано, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены.

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«Санкции, связанные с ситуацией вокруг Украины и введенные из-за этих действий, могут быть отменены, если Минские договоренности будут реализованы полностью», — заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кейтлин Кавалек по итогам визита в Москву.

«Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы. Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось», — добавила она.

«Важно понимать, что это не санкции ради санкций», — уточнила дипломат.

Она пояснила, что ограничительные меры являются ответом на определенные действия Москвы и сигнализируют «о неприемлемости данных действий».

Видеокомментарий представителя Госдепа размещен в Twitter посольства США в России.

Как писал iz.ru, по оценке главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, санкции США не окажут значительного влияния на государственный долг и экономику России. В МИДе пообещали задействовать международные площадки для противодействия ограничительным мерам.

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