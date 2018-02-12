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Порошенко раскритиковал предложения немцев об отмене санкции против РФ

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Pan Xu
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Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал некоторых немцев за предложения об отмене санкций против России.

Так, в интервью изданию Bild украинский лидер прокомментировал слова главы футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесса, который поддержал РФ в вопросе Крыма.

«Эти люди или недостаточно информированы, или просто наивны. Все же очень просто: мы не являемся частью российской империи, мы — суверенная страна. Я считаю, что людям вроде господина Хёнесса стоит однажды посетить Украину», — приводит слова Порошенко немецкая газета.

Президент Украины в очередной раз обвинил Россию в попытке якобы дестабилизировать ситуацию в тех странах мира, где «царит демократия».

Он также посоветовал членам Социал-демократической партии Германии (СДПГ) как можно скорее объединиться с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом (блок ХДС/ХСС). В настоящее время стороны ведут переговоры о создании коалиции, для дальнейшего формирования правительства ФРГ.

Нынешний председатель СДПГ Мартин Шульц, который может возглавить МИД в будущем кабмине, придерживается сдержанной позиции в вопросе нормализации отношений с Москвой.

Ранее глава футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс призвал власти Германии к сотрудничеству с Россией.

«У меня совершенно четкое мнение о России. Мы, немцы, совершаем огромную ошибку, постоянно совершая атаки на эту страну. Было бы намного лучше, если бы мы сотрудничали», — приводит его «Федеральное агентство новостей».

Политику западных государств в отношении Москвы Хенесс назвал неконструктивной.

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